Деревянная нога, скандальные любовники и исчезнувшая картина: Как Фрида Кало стала иконой эпатажа

Сама Фрида говорила, что в её жизни было две аварии, первая — с трамваем, а вторую звали Диего. Ривера никогда не был примерным мужем и не скрывал своих интрижек, одна из которых была с сестрой Фриды, Кристиной. Супруги после этого развелись, но скоро воссоединились с условием, что теперь не будут жить как муж и жена и что Фрида будет сама себя обеспечивать. Но несмотря на болезненность отношений, всю жизнь Фрида и Диего поддерживали друг друга и любили как умели. Их объединяло творчество, социалистические взгляды и антипатия к «гринго» — после того, как Центр Рокфеллера не одобрил мурал Диего с Лениным, супруги со скандалом уехали из США.