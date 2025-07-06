Юрист объяснила, кто понесет ответственность за подростка, попавшего в ДТП на мопеде

Управлять мопедом или мотоциклом можно только получив водительское удостоверение, это правило касается всех, в том числе и подростков. Получить права на определенные модели можно с 16 лет, при этом, если подросток попадет в ДТП, аварии за причиненный ущерб он также будет нести на общих основаниях. Об этом рассказала в разговоре с изданием RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнёва.
— Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Только если у ребенка нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред возмещается полностью или в недостающей части его родителями, — объяснила специалист.
Кстати, если у подростка нет прав, за это тоже предусмотрен штраф, он также может грозить родителям за неисполнение ими родительских прав, добавила эксперт.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий владельцам водительских прав категорий «А» управлять квадроциклами и снегоходами без каких-либо ограничений. Ранее для этого нужно было иметь удостоверение машиниста-тракториста или временное разрешение на управление данного транспортным средством.