Юрист объяснила, кто понесет ответственность за подростка, попавшего в ДТП на мопеде

Управлять мопедом или мотоциклом можно только получив водительское удостоверение, это правило касается всех, в том числе и подростков. Получить права на определенные модели можно с 16 лет, при этом, если подросток попадет в ДТП, аварии за причиненный ущерб он также будет нести на общих основаниях. Об этом рассказала в разговоре с изданием RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнёва.