Ученые предупредили об изменении запасов подземных вод

Климатические модели прогнозируют, что к концу века юго-запад США станет еще более засушливым, а северо-запад, напротив, будет получать больше осадков. В своем исследовании ученые проанализировали колебания уровня грунтовых вод за период от 20 до 11 тысяч лет назад — время особенно масштабных климатических изменений на Земле. Ледниковый период позволяет изучить реакцию подземных вод на долговременные климатические сдвиги.