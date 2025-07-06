Ученые предупредили об изменении запасов подземных вод

В эпоху последнего оледенения обширные районы на юго-западе США отличались засушливостью, тогда как тихоокеанское северо-западное побережье оставалось влажным. По мере снижения температур и отступления ледников климатические зоны стали смещаться к северу, что повлияло на распределение осадков и запасы подземных вод.
Исследования показывают, что уровень залегания грунтовых вод в разных частях США изменялся в зависимости от климатических условий. Ученые утверждают, что в прошлом обильные осадки пополняли водоносные горизонты на севере страны, в то время как южные регионы страдали от дефицита влаги. Подобная ситуация может повториться в современную эпоху, если изменение климата будет прогрессировать.
Климатические модели прогнозируют, что к концу века юго-запад США станет еще более засушливым, а северо-запад, напротив, будет получать больше осадков. В своем исследовании ученые проанализировали колебания уровня грунтовых вод за период от 20 до 11 тысяч лет назад — время особенно масштабных климатических изменений на Земле. Ледниковый период позволяет изучить реакцию подземных вод на долговременные климатические сдвиги.
Подземные воды служат критически важным источником пресной воды для населения и сельского хозяйства, особенно в засушливых районах. Исследователи подчеркивают, что сохранение тенденции к смещению осадков на север может потребовать пересмотра стратегий водоснабжения в южных штатах, таких как Аризона и Невада. Ресурсы, накопленные глубоко под землей в прошлые влажные периоды, потенциально способны смягчить последствия засухи, но их запасы ограничены.