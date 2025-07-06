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Израиль отвергает правки ХАМАС к мирному плану Катара: Тель-Авив счёл предложение неприемлемым

Израиль назвал неприемлемыми правки ХАМАС в сделку по Газе.

Источник: Комсомольская правда

Израиль отверг предложенные ХАМАС изменения в план Катара по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По данным канцелярии, правки, внесенные ХАМАС в катарское предложение и переданные Израилю вечером 4 июля, оказались неприемлемыми.

Тем не менее, Нетаньяху распорядился продолжить переговоры в формате непрямого диалога. Он поручил израильской делегации отправиться в Катар 6 июля для обсуждения возвращения заложников на основе катарской инициативы.

Ранее телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на свои источники, раскрыл детали возможного соглашения между Израилем и ХАМАС. Сообщается, что документ включает гарантии США о том, что боевые действия не возобновятся в течение 60-дневного перемирия или после его окончания. Также Израиль обязуется вывести свои войска из сектора Газа.

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