Супруга Смолова Карина поддержала мужа после драки в «Кофемании»

Супруга Фёдора Смолова прокомментировала инцидент с участием футболиста, назвав произошедшее ошибкой, которую он пытался исправить, но в ответ столкнулся с попытками вымогательства.
Она отметила, что её муж длительное время становился объектом агрессии со стороны окружающих — ему припоминали спортивные неудачи, отпускали колкие замечания или позволяли себе прямые оскорбления, не ожидая ответа. По словам Карины Истоминой, в течение месяца велись переговоры с пострадавшей стороной: Смолов извинился и предложил компенсацию. Однако затем, как утверждает она, сумма компенсации стала необоснованно расти.
По мере отказа от предъявленных условий, с её слов, начались угрозы и звонки от посторонних лиц, обещавших уладить ситуацию. После того как пара решила придерживаться правовых рамок и прекратить выплаты, видеозапись конфликта оказалась в открытом доступе.
Напомним, в субботу в социальных сетях появилось видео с камер наблюдения ресторана «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. На кадрах видно, как Смолов после словесной перепалки нанес удары по лицу двум посетителям заведения.
Ранее стало известно, что футболист Федор Смолов выплатил один миллион рублей компенсации бизнесмену, пострадавшему в ходе конфликта в московской «Кофемании».