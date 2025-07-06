Супруга Смолова Карина поддержала мужа после драки в «Кофемании»

Она отметила, что её муж длительное время становился объектом агрессии со стороны окружающих — ему припоминали спортивные неудачи, отпускали колкие замечания или позволяли себе прямые оскорбления, не ожидая ответа. По словам Карины Истоминой, в течение месяца велись переговоры с пострадавшей стороной: Смолов извинился и предложил компенсацию. Однако затем, как утверждает она, сумма компенсации стала необоснованно расти.