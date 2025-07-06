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Тюкавин пошутил, что учится в институте на отлично, но забыл специальность

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин рассказал на Дне московского спорта, что успешно учится в институте и получает отличные оценки, однако в шутку признался, что не помнит название своей специальности.

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин рассказал на Дне московского спорта, что успешно учится в институте и получает отличные оценки, однако в шутку признался, что не помнит название своей специальности.

Тюкавин сообщил болельщикам, что ему остался год учебы в вузе. На вопрос о направлении обучения футболист отшутился, что не помнит его, но подчеркнул, что учится на «отлично».

23-летний Тюкавин также отметил, что старается избегать звездной болезни благодаря поддержке жены и семьи. Он восстанавливается после травмы и планирует вернуться на поле не раньше сентября. В мае футболист продлил контракт с «Динамо» до 2030 года, передает РИА Новости.

Российский хоккеист Артемий Панарин, входящий в Национальную хоккейную лигу, попытался расплатиться за проезд в московском метро с помощью кнопочного телефона.

В марте Тюкавин получил разрыв крестообразных связок. По их данным, в Москве футболисту сделали МРТ, которое подтвердило диагноз. Восстановление и лечение займут до шести месяцев. Травму Тюкавин получил в первом тайме матча против «Ростова» в воскресенье.