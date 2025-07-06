Тюкавин пошутил, что учится в институте на отлично, но забыл специальность

23-летний Тюкавин также отметил, что старается избегать звездной болезни благодаря поддержке жены и семьи. Он восстанавливается после травмы и планирует вернуться на поле не раньше сентября. В мае футболист продлил контракт с «Динамо» до 2030 года, передает РИА Новости.