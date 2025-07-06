Вячеслав Федорищев посетил Всероссийский фестиваль бардовской песни

«Мы хотели бы, чтобы вам запомнился этот фестиваль, потому что он будет точно не последним. Каждый год, несмотря на то, как бы он назывался в этом году, я вас приглашаю на Грушинский фестиваль сюда. Мы будем его каждый год отмечать. Будет очень-очень много добрых поводов собраться вместе», — обратился к присутствующим губернатор.