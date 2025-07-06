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Карасин: генсека НАТО Рютте часто обижали в детстве

По словам Рютте, если КНР решит «напасть» на Тайвань, то «обратится за помощью» к РФ".

Источник: Аргументы и факты

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал высказывание генсека Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что если КНР решит «напасть» на Тайвань, то сразу же «обратится за помощью» к РФ".

Карасин не исключил, что Рютте часто обижали в детстве. Кроме того, по словам сенатора, высказывания генсека НАТО похожи на эмоции похмельного человека.

«Марка Рютте в детстве, похоже, часто обижали. Поэтому он пронизан паническими ожиданиями атаки против Европы, НАТО и самого себя. Стратегические размышления генсека НАТО о возможностях Пекина и Москвы пугающе напоминают эмоции похмельного человека», — написал Карасин в Telegram.

Кроме того, он отметил, что «страшно не это». Карасин уточнил, что слова Рютте «охотно» цитируют американские средства массовой информации.

«Все озвученные им гипотетические варианты охотно цитирует американская пресса, подталкивая читателей к соответствующим мыслям. Хотелось бы резко и предметно дезавуировать Рютте», — говорится в публикации.

Карасин подчеркнул, что именно Североатлантический альянс решил «двигаться» к границам РФ.

«Напомним лишь об одном решении НАТО более чем тридцатилетней давности — двинуться на восток к границам Российской Федерации. Сейчас очевидно, что это была не просто ошибка, а стратегический вызов, трагические результаты которого сейчас очевидны всем. Так что, гипотетика — гипотетикой, но за решения недавнего прошлого приходится отвечать», — написал он.

Ранее сообщалось, что зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев объяснил слова Рютте о Китайской Народной Республике и Российской Федерации любовью к «галлюциногенным грибам».

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