Карасин: генсека НАТО Рютте часто обижали в детстве

«Напомним лишь об одном решении НАТО более чем тридцатилетней давности — двинуться на восток к границам Российской Федерации. Сейчас очевидно, что это была не просто ошибка, а стратегический вызов, трагические результаты которого сейчас очевидны всем. Так что, гипотетика — гипотетикой, но за решения недавнего прошлого приходится отвечать», — написал он.