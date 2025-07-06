Наводнение в Техасе продолжает уносить жизни людей: жертвами стихии стали не менее 14 детей и 18 взрослых

В американском штате Техас из-за сильных ливней и разлива реки Гуадалупе произошло масштабное наводнение, унесшее жизни не менее 32 человек. Об этом заявил шериф округа Керр Ларри Лейта. По его словам, среди погибших 18 взрослых и 14 детей. Он также отметил, что число жертв может увеличиться, так как спасательные работы продолжаются.
Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что за последние 36 часов удалось эвакуировать более 850 человек. Он направил президенту США Дональду Трампу просьбу ввести в штате режим бедствия. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что Трамп готов одобрить эту просьбу.
Наводнение в центральной части Техаса вынудило сотни жителей спешно покидать свои дома. Такие масштабные природные катаклизмы случаются в регионе крайне редко — примерно раз в сто лет. Ливни начались в ночь на 4 июля. За три часа выпала месячная норма осадков, что привело к затоплению 15 округов. Наибольший ущерб нанесен городу Керрвилль и близлежащим поселениям.
Национальная метеорологическая служба вечером 3 июля предупредила о надвигающемся погодном фронте, который мог принести кратковременные дожди и шторм. Однако никто не ожидал, что ливни окажутся настолько разрушительными. Сначала из берегов вышла река Сан-Сама, затем Кончо, а после и Колорадо.