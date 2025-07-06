Наводнение в Техасе продолжает уносить жизни людей: жертвами стихии стали не менее 14 детей и 18 взрослых

В американском штате Техас из-за сильных ливней и разлива реки Гуадалупе произошло масштабное наводнение, унесшее жизни не менее 32 человек. Об этом заявил шериф округа Керр Ларри Лейта. По его словам, среди погибших 18 взрослых и 14 детей. Он также отметил, что число жертв может увеличиться, так как спасательные работы продолжаются.