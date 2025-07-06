Путин примет участие в награждении волонтеров, которые помогают бойцам СВО

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит выставку «Все для Победы!», посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, глава государства примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО.
Как сообщили в Кремле накануне, президент примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.
Благотворительный фонд «Всё для Победы!» начал помогать участникам спецоперации в 2022 году. Решение было принято при участии военных корреспондентов. Деятельность фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе Народного фронта ранее сообщили, что за три года работы фонда «Все для Победы!» россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.
В воскресенье в Москве на площадке Национального центра «Россия» соберутся более тысячи активистов со всей страны на форуме Народного фронта, приуроченного к трехлетию работы фонда «Все для Победы!». Участниками мероприятия станут волонтеры со всей РФ, военкоры, артисты, изобретатели, производители инновационных систем для военнослужащих, медики, ветераны СВО, сотрудники корпораций, которые внесли большой вклад в поддержку гуманитарный миссий Народного фронта.