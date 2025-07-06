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Мэр Антальи Мухиттин Бёчек арестован по обвинению во взяточничестве

Мэр турецкого города Анталья Мухиттин Бёчек был арестован в рамках расследования дела о взяточничестве. Об этом сообщает гостелеканал TRT haber.

Источник: Life.ru

«Мэр муниципалитета Антальи Мухиттин Бёчек, задержанный в рамках расследования дела о взяточничестве в Анталье, был арестован», — передаёт телеканал.

Правоохранительные органы также задержали мэров трёх крупных турецких городов в рамках расследования коррупционных действий. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии созвал экстренное заседание исполнительного комитета. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытке «скрыть преступления и оправдать преступников».

Ранее в Челябинской области был арестован прокурор Аргаяшского района Курмангазы Уруспаев. Он подозревается в мошенничестве. По версии следствия, Уруспаев требовал денежные средства за содействие в смягчении приговора бывшему руководителю строительной организации, обвиняемому в хищении бюджетных средств, выделенных на государственный контракт.

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