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Космический грузовик «Прогресс МС-31» доставил на МКС полторы тонны грузов

Корабль «Прогресс МС-31» успешно пристыковался к МКС.

Источник: Комсомольская правда

Космический грузовик «Прогресс МС-31» успешно пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Об этом сообщили в «Роскосмосе», который вёл прямую трансляцию стыковки.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём стартовала с космодрома Байконур 3 июля в 22:32 по московскому времени. Через несколько минут корабль вышел на низкую околоземную орбиту. Полёт к станции занял двое суток, за которые «Прогресс МС-31» совершил 34 оборота вокруг Земли. На орбите корабль проведёт 167 дней.

На борт МКС доставлено 950 кг топлива для заправки станции, 50 кг азота для поддержания атмосферы, 420 кг питьевой воды, а также продукты, одежда, медицинские и гигиенические средства для экипажа. Кроме того, корабль привёз более 500 кг оборудования и материалов для ремонта систем станции, научных исследований и экспериментов. В частности, на МКС доставлены материалы для проведения опытов «Импульс», «Мираж», «Фуллерен», «Биополимер», «Виртуал», «Спланх», «Биодеградация», «Орбита-МГ» и «Сепарация».

Ранее «Роскосмос» сообщил, что грузовой корабль «Прогресс МС-29» завершил свою работу. Он отстыковался от МКС и был выведен с орбиты. Остатки корабля, не сгоревшие в атмосфере, упали в несудоходном районе Тихого океана.