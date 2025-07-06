Космический грузовик «Прогресс МС-31» доставил на МКС полторы тонны грузов

На борт МКС доставлено 950 кг топлива для заправки станции, 50 кг азота для поддержания атмосферы, 420 кг питьевой воды, а также продукты, одежда, медицинские и гигиенические средства для экипажа. Кроме того, корабль привёз более 500 кг оборудования и материалов для ремонта систем станции, научных исследований и экспериментов. В частности, на МКС доставлены материалы для проведения опытов «Импульс», «Мираж», «Фуллерен», «Биополимер», «Виртуал», «Спланх», «Биодеградация», «Орбита-МГ» и «Сепарация».