Правда, которая пугает: 5 ужасов, основанных на реальных событиях

Документалистика о мрачных реальных событиях затягивает сильнее вымысла. В отличие от хорроров со спецэффектами, страшные документальные фильмы напоминают: самое жуткое часто скрывается в нашей действительности. Любители жанра знают: такой просмотр — как безопасная игра с огнём. Но почему документалка, а не триллер? Достоверность — вот главное оружие этого жанра. Когда история основана на реальных расследованиях (как в «Самозванце») или свидетельствах жертв (как в «Ночном кошмаре»), мозг теряет «защитную рамку» вымысла. Вы уже не говорите себе: «Это просто кино». Вы знаете: подобное могло случиться с соседом, другом или даже с вами. Такие фильмы обнажают социальные тревоги — от недоверия к благополучию пригородов («Кропси») до ужаса перед системными манипуляциями («Щекотка»). Они превращают абстрактные страхи в осязаемые истории, а заодно — как ни парадоксально — помогают зрителю ощутить уверенность: «Я увидел опасность в лицо, значит, я к ней готов».