В Анапе демонтируют защитный вал для очистки пляжей от последствий ЧС

В Анапе начали демонтаж защитного вала, установленного на пляжах после чрезвычайной ситуации, чтобы завершить очистку побережья. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Работы ведутся одновременно в двух направлениях — от Лечебного пляжа рядом с Морпортом и со стороны села Витязево. По информации штаба, вал больше не выполняет защитную функцию, поскольку на этих участках давно не фиксировали выбросов нефтепродуктов. Кроме того, завершение работ невозможно без удаления насыпи, так как она состоит из песка, загрязнённого мазутом.
Демонтаж проходит в три этапа. Сначала убирают полипропиленовые сети, использовавшиеся для удержания загрязнений. Затем вал разравнивают с помощью погрузчика. На заключительной стадии специальная техника просеивает песок, очищая его от остатков нефтепродуктов и мусора.
Исключение сделано для участка побережья от района технополиса «Эра» до устья реки Можепсин — там продолжаются подводные работы по сбору мазута.
На пляжах Анапы по-прежнему действует запрет на купание и посещение прибрежной зоны. Все формы рекреационного использования, включая аренду лежаков и прокат водного инвентаря, остаются недоступными.
Ранее Роспотребнадзор при очередном исследовании вновь выявил превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в морской воде и грунте на пляжах в Анапе и Темрюкском районе, которые закрыты для купания после крушения танкеров в Керченском проливе.