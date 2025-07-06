В Анапе демонтируют защитный вал для очистки пляжей от последствий ЧС

Работы ведутся одновременно в двух направлениях — от Лечебного пляжа рядом с Морпортом и со стороны села Витязево. По информации штаба, вал больше не выполняет защитную функцию, поскольку на этих участках давно не фиксировали выбросов нефтепродуктов. Кроме того, завершение работ невозможно без удаления насыпи, так как она состоит из песка, загрязнённого мазутом.