Актриса Ирина Антоненко сообщила о рождении дочери в Соединённых Штатах

Ранее внучка известного советского и российского певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт также впервые стала мамой. Она поделилась этой новостью в своих социальных сетях, опубликовав первое фото с ребёнком, который родился в мае текущего года. Мишель состоит в браке с израильским предпринимателем Беном Джорджем.