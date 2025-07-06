Актриса Ирина Антоненко сообщила о рождении дочери в Соединённых Штатах

«Познакомьтесь с Делайлой, нашим маленьким чудом! Добро пожаловать в этот мир, милый ангел! Стать мамой — величайшее благословение в моей жизни, и ты — причина этого», — написала Антоненко.
Ирина Антоненко живёт и работает в Калифорнии с 2019 года, где активно снимается в голливудских проектах, включая фильмы «Заговор в Голливуде» и «Затерянные в Рио Браво».
Ранее внучка известного советского и российского певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт также впервые стала мамой. Она поделилась этой новостью в своих социальных сетях, опубликовав первое фото с ребёнком, который родился в мае текущего года. Мишель состоит в браке с израильским предпринимателем Беном Джорджем.