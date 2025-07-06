Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис

«Давайте переложим это на реалии, из метафор на реалии. Сложно предположить, что медицина, которая сейчас уже умеет клонировать, сейчас умеет выращивать органы, сложно предположить, что в очень обозримом будущем, может быть, даже при нашей жизни, если мы достаточно долго проживем, медицина научится воскрешать? По ДНК — просто найдет ДНК… Вот как на диване, который… стоит в квартире Пушкина в Санкт-Петербурге, остались пятна его крови после дуэли. Собственно, по пятнам его крови окончательно было установлено и подтверждено, что тот самый диван, на котором он умирал. Можно по ДНК воскресить Пушкина? Сегодня нет, а завтра — да. Можно ли было 50 лет назад предположить, что мы будем отправлять видео и еще делать какое-нибудь фейковое видео, еще с какими-нибудь рожками куда-нибудь в Никарагуа за полсекунды? Можно было полвека назад это предположить? Нет, а сегодня — да. Сегодня это умеет полуторагодовалый ребенок, а может даже и младше. Все это, если об этом хорошенько подумать, и знаешь, как… женщины любят вязать, если вот эти изначальные петельки просто в голове своей развить, развить, развить, то куда все это идет? То мы понимаем, что это ведет ровно к тому, что описано в Библии», — отметила Симоньян.