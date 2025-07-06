В парижской реке Сене разрешили купаться впервые за сто лет

Как сообщает газета Le Monde, с 5 июля в Сене разрешили купаться впервые за сто лет. Но делать это можно лишь в определенных местах. Разрешенных зон лишь три — возле Эйфелевой башни, напротив острова Сен-Луи и в Берси. Для купальщиков оборудовали понтоны, лестницы, кабинки для переодевания и души.