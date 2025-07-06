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В парижской реке Сене разрешили купаться впервые за сто лет

В Париже местные купальщики погрузились в реку Сену впервые за сто лет — купаться в ней было запрещено из-за плохого качества воды еще с 1923 года.

В Париже местные купальщики погрузились в реку Сену впервые за сто лет — купаться в ней было запрещено из-за плохого качества воды еще с 1923 года.

Как сообщает газета Le Monde, с 5 июля в Сене разрешили купаться впервые за сто лет. Но делать это можно лишь в определенных местах. Разрешенных зон лишь три — возле Эйфелевой башни, напротив острова Сен-Луи и в Берси. Для купальщиков оборудовали понтоны, лестницы, кабинки для переодевания и души.

При благоприятных погодных условиях купаться можно будет до конца августа. При этом за качеством воды будет вестись наблюдение.

Издание отмечает, что качество воды в парижской Сене улучшилось после открытия перед Летней Олимпиадой 2024 года станции по очистке ливневых сточных вод в пригороде французской столицы.

Ранее синоптики рассказали, можно ли будет купаться в Подмосковье этим летом.