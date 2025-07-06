Космический корабль «Прогресс МС-31» пристыковался к МКС

«Прогресс МС-31» на МКС доставила ракета «Союз-2.1а». Она стартовала с космодрома Байконур в 22:32 мск 3 июля. Стыковка со станцией была осуществлена после двух суток полёта. Речь идёт о «двухсуточной схеме сближения», «Прогресс МС-31» облетел вокруг планеты 34 раза. Всего на орбите корабль будет находиться 167 суток.