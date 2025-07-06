Космический корабль «Прогресс МС-31» пристыковался к МКС

Космический корабль «Прогресс МС-31» осуществил стыковку с модулем «Поиск» российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса.
Космический грузовой корабль доставил на Международную космическую станцию 950 килограммов топлива для её дозаправки, а также азот для пополнения атмосферы станции.
Кроме того, на МКС доставлены питьевая вода, продукты, одежда, санитарно-гигиенические и медицинские средства.
На Международную космическую станцию привезли аппаратуру для «дооснащения и планового ремонта бортовых систем», а также приборы для исследований. Масса такой техники превысила полтонны.
«Прогресс МС-31» на МКС доставила ракета «Союз-2.1а». Она стартовала с космодрома Байконур в 22:32 мск 3 июля. Стыковка со станцией была осуществлена после двух суток полёта. Речь идёт о «двухсуточной схеме сближения», «Прогресс МС-31» облетел вокруг планеты 34 раза. Всего на орбите корабль будет находиться 167 суток.
На Международной космической станции «Прогресс МС-31» встречают космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков.
Ранее сообщалось, что город Байконур планирует принять туристов на ракетные пуски, которые намечены на июль, сентябрь, ноябрь и декабрь текущего года. Основной наплыв гостей ожидается в ноябре, когда состоится старт пилотируемого корабля «Союз МС-28».