В Новороссийске объявили сигнал тревоги

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией 48 украинских БПЛА. Атака была отражена в период с 13:50 до 19:00 субботы, 5 июля, проинформировало министерство обороны РФ. Так, 17 дронов сбили в небе над Брянской область, еще 11 — над Орловской. По пять беспилотников уничтожили в небе над Смоленской и Калужской областями. По два дрона сбили над Курской областью и Крымом, один БПЛА уничтожили в Ярославской области. Также сообщается, что среди сбитых дронов пять нейтрализовали в небе над Подмосковьем, еще два беспилотника летели на Москву.