В Новороссийске объявили сигнал тревоги

В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров (БЭК) и подан сигнал «Внимание всем». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
В обращении к горожанам построек первой линии Кравченко призвал тех, кто находится дома, не подходить к окнам, укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).
Глава Новороссийска также призвал жителей сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией 48 украинских БПЛА. Атака была отражена в период с 13:50 до 19:00 субботы, 5 июля, проинформировало министерство обороны РФ. Так, 17 дронов сбили в небе над Брянской область, еще 11 — над Орловской. По пять беспилотников уничтожили в небе над Смоленской и Калужской областями. По два дрона сбили над Курской областью и Крымом, один БПЛА уничтожили в Ярославской области. Также сообщается, что среди сбитых дронов пять нейтрализовали в небе над Подмосковьем, еще два беспилотника летели на Москву.
Позднее стало известно, что сразу трое водителей получили травмы в Белгородской области из-за атак украинских дронов. В Никольском (Белгородский район) дрон ВСУ ударил по маршрутному автобусу — водителя с минно-взрывной травмой и контузией экстренно отвезли в больницу № 2 города Белгорода. В Новой Таволжанке (Шебекинский округ) БПЛА атаковал автомобиль — с контузией водителя также госпитализировали. И еще один дрон ударил по машине в Шамино. Пострадавший водитель самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу, у него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и слепые осколочные ранения.
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