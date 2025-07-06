Ранее замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что определенные силы пытаются посеять раздор между Россией и Азербайджаном. Он указал, что для этого используются ложные обвинения, связанные с катастрофой самолета AZAL в декабре прошлого года, что привело, в частности, к закрытию Русского дома в Баку. Масюк также отметил, что Запад активно пытается вытеснить Россию из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и эти действия очевидны для общественности. Москва, по его словам, последовательно доносит до Баку свои позиции, чтобы минимизировать ущерб двусторонним отношениям.