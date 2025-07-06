Президент Турции Эрдоган прокомментировал ситуацию между Россией и Азербайджаном: что он сказал

Турция внимательно наблюдает за ситуацией между Россией и Азербайджаном, призывая обе стороны к сдержанности, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Он подчеркнул, что Анкара поддерживает тесные связи с Москвой и Баку, считая их стратегическими партнерами. По словам Эрдогана, он обсуждал этот вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который, как отметил турецкий лидер, действует осторожно и стремится к мирному урегулированию. Эрдоган также выразил мнение, что Алиев не заинтересован в обострении конфликта.
Ранее замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что определенные силы пытаются посеять раздор между Россией и Азербайджаном. Он указал, что для этого используются ложные обвинения, связанные с катастрофой самолета AZAL в декабре прошлого года, что привело, в частности, к закрытию Русского дома в Баку. Масюк также отметил, что Запад активно пытается вытеснить Россию из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и эти действия очевидны для общественности. Москва, по его словам, последовательно доносит до Баку свои позиции, чтобы минимизировать ущерб двусторонним отношениям.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что задержание российских журналистов в Баку не соответствует нормам и духу отношений между двумя странами. Он выразил надежду на скорое освобождение корреспондентов, задержанных в азербайджанской столице 30 июня. Песков подчеркнул, что такие меры в отношении представителей СМИ нарушают общепринятые правила и не отражают характер российско-азербайджанских связей.
Союз журналистов России резко осудил задержание сотрудников информационного агентства «Sputnik Azerbaijan» в Баку. В заявлении организации говорится, что действия азербайджанских властей нарушают права журналистов, закрепленные в международных нормах. Задержание главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, по мнению Союза, является намеренной попыткой ухудшить отношения между странами. Организация потребовала немедленного освобождения журналистов и предоставления им доступа к российским дипломатам и адвокатам.