Миронов предложил создать структуру по организации детского отдыха

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Необходимо создать отдельную структуру при кабмине, которая будет заниматься вопросами организации детского отдыха в России, считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов.
«Я убежден, что за организацию детского отдыха в стране должна отвечать специальная федеральная структура. В ее ведении будет масштабная программа строительства лагерей, турбаз и пансионатов. Тогда государство сможет регулировать цены на путевки, отдых станет более доступным, и родителям не придётся весь год копить деньги на отправку ребёнка в летний лагерь», — сказал Миронов РИА Новости.
По мнению политика, в 2025 году с летним детским отдыхом принципиально ничего не поменялось: путёвки остаются дорогими, лагерей не хватает. «Я думаю, что число детей, которые смогут поехать отдохнуть, по сравнению с прошлым годом сильно не увеличится», — добавил он.
По словам Миронова, в правительстве говорят о том, что в России работает почти 40 тысяч детских лагерей и каждый год в них отдыхает 6 миллионов детей. «Но что это за цифры? Есть данные, что стационарных загородных лагерей в стране не более 2,2 тысяч. Остальные — городские. Чаще всего их открывают при школах, то есть дети туда приходят днём пока родители на работе, а значит ни свежего воздуха, ни полноценного отдыха», — указал лидер партии.
Депутат отметил, что ещё в октябре прошлого года Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала кабмину повысить доступность детского отдыха, но не все рекомендации выполнены.
«О чём можно говорить, если в стране до сих пор нет единого федерального реестра детских лагерей? Все они находятся в ведении регионов, и собрать информацию воедино некому, как и по-прежнему некому заняться массовым строительством новых баз отдыха. У регионов денег на это нет, а федеральный бюджет выделяет средства только на их модернизацию. Получается, что вся надежда на частников, но при таком подходе путёвки будут оставаться дорогими, то есть недоступными для большинства граждан», — считает Миронов.
Парламентарий также напомнил, что в 2025 году на три миллиарда рублей федеральных денег в 68 регионах России планировалось привести в порядок около 150 лагерей — построить новые модули на 3,5 тысячи отдыхающих, однако Миронов выразил сомнение в том, что удастся выполнить поставленные задачи и существенно изменить ситуацию в отрасли.