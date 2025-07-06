Миронов предложил создать структуру по организации детского отдыха

По словам Миронова, в правительстве говорят о том, что в России работает почти 40 тысяч детских лагерей и каждый год в них отдыхает 6 миллионов детей. «Но что это за цифры? Есть данные, что стационарных загородных лагерей в стране не более 2,2 тысяч. Остальные — городские. Чаще всего их открывают при школах, то есть дети туда приходят днём пока родители на работе, а значит ни свежего воздуха, ни полноценного отдыха», — указал лидер партии.