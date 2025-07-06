Путин примет участие в заседании саммита БРИКС в Бразилии по видеосвязи

По слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на саммите БРИКС обсудят тему мира и безопасности и реформу «глобального управления». Кроме того, участники затронут тему перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, а также культурно-гуманитарной областях. Также они озвучат мнения по «наиболее острым вопросам». По итогам саммита государства БРИКС примут декларацию.