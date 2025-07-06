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Путин примет участие в заседании саммита БРИКС в Бразилии по видеосвязи

Делегацию РФ возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Источник: АиФ Воронеж

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро в формате видеоконференцсвязи.

Делегацию РФ, которая отправилась в Бразилию, возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, 17 встреча на высшем уровне государств объединения состоится в бразильском Рио-де-Жанейро 6−7 июля.

По слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на саммите БРИКС обсудят тему мира и безопасности и реформу «глобального управления». Кроме того, участники затронут тему перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, а также культурно-гуманитарной областях. Также они озвучат мнения по «наиболее острым вопросам». По итогам саммита государства БРИКС примут декларацию.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что власти Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не смогли занять «чёткую позицию», которая позволила бы Путину поехать на саммит.

Напомним, БРИКС является межгосударственным объединением, которое Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Индия и Бразилия основали в 2006 году. В 2011-м году к нему присоединилась Южно-африканская Республика, с начала 2024-го года — ещё несколько государств.

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