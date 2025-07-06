«Реал» и вышел в полуфинал клубного ЧМ-2025

Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале клубного чемпионата мира в США.
Матч в Нью-Йорке завершился со счетом 3:2. Голы за «Реал» забили Гонсало Гарсия (10-я минута), Фран Гарсия (20) и Килиан Мбаппе (90+4). У «Боруссии» отличились Максимилиан Байер (90+3) и Серу Гирасси (90+8, с пенальти). На 90+6 минуте защитник «Реала» Дин Хёйсен получил красную карточку.
Перед началом встречи была объявлена минута молчания в память о футболисте «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоте и его брате Андре Силве, погибших в ДТП в четверг.
В полуфинале турнира «Реал» 9 июля сыграет с французским «Пари Сен-Жермен». В другом полуфинальном матче 8 июля за выход в финал встретятся бразильский «Флумененсе» и английский «Челси».
Клубный чемпионат мира впервые проводится с участием 32 команд. Финал турнира состоится 13 июля.