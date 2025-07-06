В Кении обнаружили дерево, способное превращать СО2 в почвенные карбонаты

Проведенные исследователями наблюдения за посадками трех видов фиговых деревьев в Кении, а также опыты на американском синхротроне SSRL указали на то, что быстрее всего процесс формирования кристаллов из солей щавелевой кислоты протекает в стволах и корнях Ficus wakefieldii. Сейчас ученые детально измеряют, как много СО2 поглощает это дерево, а также как много фиговых плодов оно производит, что необходимо для получения точной оценки, какую пользу принесут его посадки для климата Земли и мировой экономики.