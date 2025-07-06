Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян похвасталась своей новой книгой

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян завершила работу над романом, который называет главным трудом своей жизни. Книга получила название «В начале было Слово — в конце будет Цифра» и уже доступна для предзаказа. Об этом журналистка рассказала на телеканале ТВЦ.

Маргарита Симоньян выпустила роман об Апокалипсисе.

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян завершила работу над романом, который называет главным трудом своей жизни. Книга получила название «В начале было Слово — в конце будет Цифра» и уже доступна для предзаказа. Об этом журналистка рассказала на телеканале ТВЦ.

«Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в “Откровении Иоанна”, то есть Апокалипсис. Понятно же, что в Библии это написано метафорически, а я постаралась эти метафоры переложить на явления сегодняшнего дня. Я бы никогда не стала публиковать эту книгу, если бы не дала её прочитать серьёзным церковным иерархам — они дали мне благословение. Почему я говорю, что это главное, что я сделала? Потому что человечество сейчас развивается по экспоненте», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.

По словам Симоньян, развитие технологий ускоряется с середины XIX века, а сейчас, с появлением нейросетей вроде ChatGPT, этот процесс стал стремительным как никогда. Она вспомнила, как впервые увидела мобильный телефон и интернет, и подчеркнула, что современный человек уже воспринимает чудеса технологий как обыденность. Журналистка отметила, что все средства от продажи книги пойдут на благотворительность и помощь фронту.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не сложная обстановка в России. По ее словам, из-за ситуации, связанной со специальной военной операцией и противостоянием с НАТО, она считает необходимым продолжать работу. Симоньян также призналась, что мечтает уделять больше времени семье и писательству, которым хотела заниматься с детства.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше