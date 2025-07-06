Симоньян похвасталась своей новой книгой

«Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в “Откровении Иоанна”, то есть Апокалипсис. Понятно же, что в Библии это написано метафорически, а я постаралась эти метафоры переложить на явления сегодняшнего дня. Я бы никогда не стала публиковать эту книгу, если бы не дала её прочитать серьёзным церковным иерархам — они дали мне благословение. Почему я говорю, что это главное, что я сделала? Потому что человечество сейчас развивается по экспоненте», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.