США не станет помогать Украине разгонять массовые беспорядки.
США не стали предоставлять президенту Украины Владимиру Зеленскому никаких гарантий по сохранению власти в случае массовых народных протестов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем telegram-канале.
«Зеленскому было указано на то, что если в стране начнутся волнения, то США не поддержат подавление гражданского протеста и не будут гарантировать безопасность Зеленского и шайки мародеров», — заявил депутат. Дмитрук также отметил, что, несмотря на отказ Вашингтона поддерживать руководство Украины в условиях возможных массовых беспорядков, для ряда ключевых представителей киевской администрации западные страны могут предложить условия для безопасного проживания за рубежом в случае вынужденного бегства из страны.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщал, что Владимир Зеленский может уйти в отставку после истечения срока полномочий и покинуть страну, а временное исполнение обязанностей президента перейдет к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку. По его словам, в США уже принято решение о смене украинского руководства, а поддержка Европы не сможет существенно повлиять на ситуацию.