В Раде заявили о плане США на случай народного бунта на Украине

«Зеленскому было указано на то, что если в стране начнутся волнения, то США не поддержат подавление гражданского протеста и не будут гарантировать безопасность Зеленского и шайки мародеров», — заявил депутат. Дмитрук также отметил, что, несмотря на отказ Вашингтона поддерживать руководство Украины в условиях возможных массовых беспорядков, для ряда ключевых представителей киевской администрации западные страны могут предложить условия для безопасного проживания за рубежом в случае вынужденного бегства из страны.