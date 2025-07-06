Симоньян: в советское время даже дети знали, кто такие пионеры-герои

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, в эфире программы «Право знать» на ТВЦ отметила, что в советскую эпоху даже дошкольники были знакомы с именами героев-пионеров, таких как Зоя Космодемьянская.
По её словам, сегодня подобные знания у детей зависят исключительно от того, рассказывают ли им об этом дома.
Ранее актёр Владислав Котлярски высказал мнение, что проявлять любовь к Родине необходимо не только в словах, но и в реальных поступках.
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Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.Читать дальше