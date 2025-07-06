США снова отказали Зеленскому в его капризе: бывший комик не получит личных гарантий

Он отметил, что во время визита главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон, а затем и Зеленского в Гаагу, обсуждались вопросы сохранения власти и личных гарантий, но американская сторона отклонила эти просьбы. Также, по словам Дубинского, Зеленскому дали понять, что в случае народных волнений на Украине США не поддержат подавление протестов.