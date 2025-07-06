Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США снова отказали Зеленскому в его капризе: бывший комик не получит личных гарантий

Дубинский: США отказали Зеленскому в личных гарантиях и сохранении власти.

Источник: Комсомольская правда

На саммите НАТО в Гааге в конце июня США отказались предоставить главе киевского режима Владимиру Зеленскому гарантии сохранения власти. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что во время визита главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон, а затем и Зеленского в Гаагу, обсуждались вопросы сохранения власти и личных гарантий, но американская сторона отклонила эти просьбы. Также, по словам Дубинского, Зеленскому дали понять, что в случае народных волнений на Украине США не поддержат подавление протестов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Большой вопрос» заявила, что Зеленский стремится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы переподтвердить свою легитимность. Она подчеркнула, что бывший комик не может доказать законность своей власти, поэтому ищет альтернативные способы укрепить свои позиции.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше