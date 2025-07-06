На саммите НАТО в Гааге в конце июня США отказались предоставить главе киевского режима Владимиру Зеленскому гарантии сохранения власти. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что во время визита главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон, а затем и Зеленского в Гаагу, обсуждались вопросы сохранения власти и личных гарантий, но американская сторона отклонила эти просьбы. Также, по словам Дубинского, Зеленскому дали понять, что в случае народных волнений на Украине США не поддержат подавление протестов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Большой вопрос» заявила, что Зеленский стремится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы переподтвердить свою легитимность. Она подчеркнула, что бывший комик не может доказать законность своей власти, поэтому ищет альтернативные способы укрепить свои позиции.