Дачников предупредили о штрафе за разведение костра на дачном участке

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За разведение костра не по правилам дачникам грозит административная либо уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий, рассказала агентству «Прайм» юрист Анастасия Билялова.
По ее словам, правила безопасного использования открытого огня зафиксированы в Постановлении Правительства от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
За нарушение требований пожарной безопасности можно получить предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
«Если в результате возник пожар, где было повреждено имущество или пострадали люди (легкая или средняя тяжесть), то санкции будут выше — штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей», — указала юрист.
При причинении смерти по неосторожности наказанием будут исправительные работы до 2 лет, либо ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. Если при пожаре погибли два и более человека — ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет.
Если в результате неосторожного обращения с огнем произошло уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, нарушителю грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные, исправительные, принудительные работы или ограничение или лишение свободы.