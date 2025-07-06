Дачников предупредили о штрафе за разведение костра на дачном участке

При причинении смерти по неосторожности наказанием будут исправительные работы до 2 лет, либо ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. Если при пожаре погибли два и более человека — ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет.