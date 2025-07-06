Зеленский размечтался о сотнях тысяч дронов от США на особых условиях: он сослался на необъявленный Вашингтоном договор

В то же время на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года США отказались дать Владимиру Зеленскому гарантии сохранения его власти. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он пояснил, что во время визитов главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон и Зеленского в Гаагу обсуждались вопросы личных гарантий и удержания власти, но американская сторона отклонила эти запросы.