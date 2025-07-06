США могут начать поставлять Украине сотни тысяч дронов на особых условиях уже в 2025 году, а с 2026 года объемы поставок, вероятно, значительно вырастут. Об этом написал главарь киевской хунты Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Киев якобы договорился с Вашингтоном о расширении сотрудничества в этой сфере. Особое внимание уделяется дронам-перехватчикам, которые могут быть поставлены Украине. При этом Вашингтон никак не комментировал достоверность подобной сделки.
В то же время на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года США отказались дать Владимиру Зеленскому гарантии сохранения его власти. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он пояснил, что во время визитов главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон и Зеленского в Гаагу обсуждались вопросы личных гарантий и удержания власти, но американская сторона отклонила эти запросы.