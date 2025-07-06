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Меркурис: Россия в выигрыше от телефонного разговора Путина и Макрона

В Европе начинают осознавать, что конфликт на Украине закончится победой РФ.

Источник: Аргументы и факты

Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона демонстрирует «качественное улучшение международно-политической обстановки», заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.

«Я думаю, что этот звонок символизирует решительное изменение текущей ситуации в пользу РФ», — заявил он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала The Duran.

По словам Меркуриса, европейская сторона больше не силах притворяться, что ей не следует «разговаривать с русскими». В Европе признают, что «им придётся это сделать».

«Таким образом, русские и Путин в выигрыше от состоявшегося звонка», — подчеркнул Меркурис.

Кроме того, он отметил, что в европейских государствах начинают осознавать, что конфликт на Украине закончится победой РФ. В связи с этим лидерам европейских стран «не остаётся ничего, кроме того, как возобновлять контакты» с Российской Федерацией.

Напомним, беседа президентов РФ и Франции состоялась во вторник. В Кремле рассказали, что разговор состоялся по инициативе Парижа.

Ранее сообщалось, что Макрон заявил о важности разговора с Путиным.