«Не магия, а биохимия»: Дерматолог объяснил, чем питаться при воспалениях, чтобы вернуть коже сияние

«Кожа — не просто “оболочка”, она очень тесно связана с внутренним состоянием организма. Воспаления на коже прямо или опосредованно связаны с повышенным уровнем воспалительных процессов в теле, и питание напрямую влияет на этот уровень», — поделился эксперт.
Некоторые продукты содержат вещества, которые усиливают активность иммунной системы и провоцируют воспаление. Другие — наоборот, содержат антиоксиданты и поддерживают механизмы восстановления.
«Это не магия, а биохимия! Так что на вашей тарелке — реальный фронт борьбы за здоровую кожу», — предупреждает специалист.
Продукты-помощники при кожных воспалениях.
1. Рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сардины), которая богата омега-3 жирными кислотами, снижающими градус воспаления и помогающими восстановить структуру кожи.
Совет: ешьте рыбу 2−3 раза в неделю или добавьте в рацион омега-3 после консультации с врачом.
2. Орехи и семена (грецкие орехи, льняное семя, чиа). Это отличный источник альфа-линоленовой кислоты — растительного аналога омега-3, а также витаминов Е и цинка. Они защищают клетки кожи от оксидативного стресса и поддерживают иммунитет кожи.
Совет: употребляйте в день горсть орехов или семян.
3. Ягоды (черника, малина, клюква), которые содержат полифенолы и антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы — вредные молекулы, способствующие воспалению и старению кожи.
Совет: добавляйте ягоды в утренний йогурт или смузи.
4. Листовые зелёные овощи (шпинат, крес-салат, капуста кейл) богаты витамином К, фолатами и антиоксидантами, которые поддерживают процессы регенерации кожи и снижают покраснения.
Совет: пусть салаты из зелени станут постоянным спутником обеденного стола.
5. Куркума содержит куркумин — мощный природный противовоспалительный агент, который снижает активность провоспалительных ферментов.
Совет: добавляйте куркуму в супы, рис или готовьте золотое молоко с мёдом.
6. Цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны) богаты витамином С — важнейшим антиоксидантом и строительным материалом коллагена, который нужен коже для эластичности и восстановления.
Совет: свежевыжатый сок или долька цитрусового на завтрак устроят коже праздник.
7. Зелёный чай содержит катехины — вещества, которые уменьшают воспаление и борются с оксидативным стрессом.
Совет: выпивайте 2−3 чашки зелёного чая в день, чтобы снизить воспалительный фон.
Что стоит ограничить.
Кофе — без фанатизма, так как большое количество кофеина повышает уровень кортизола, и как следствие, стресса, а стресс провоцирует воспаление кожи.
Сахар и рафинированные углеводы — быстрый скачок сахара в крови вызывает выброс провоспалительных молекул.
Жирное, жареное, обработанное мясо тоже в «чёрном списке» из-за содержания трансжиров и веществ, раздражающих организм.
«Диета — это лишь одна из частей комплексного ухода за кожей. Если вы столкнулись с сильными или хроническими воспалениями, обязательно проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Иногда без медикаментозного лечения и коррекции образа жизни не обойтись», — заключает собеседник Life.ru.
Ранее Life.ru узнал у дерматолога, как избежать акне в отпуске. Летом провокатором может стать ультрафиолет. Частое пребывание под солнцем без специального защитного крема нарушает работу фолликулов и сальных желёз. Кроме того, акне может возникнуть при пребывании в жарком и влажном климате. Для склонной к жирности коже дерматовенеролог рекомендует использовать специальные солнцезащитные средства. А после пляжа стоит наносить максимально деликатные средства для очищения: пенки, гели без содержания агрессивных кислот или скрабирующих частиц.