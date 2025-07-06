«Не магия, а биохимия»: Дерматолог объяснил, чем питаться при воспалениях, чтобы вернуть коже сияние

Если ваша кожа решила устроить «пир во время чумы» с покраснениями, зудом и раздражениями, значит, пора поговорить о еде. В беседе с Life.ru врач-дерматолог Дмитрий Эллинский рассказал, как с помощью правильных продуктов вернуть своей коже спокойствие и сияние.