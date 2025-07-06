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Как часто собственник может повышать арендную плату

Собственник жилья вправе увеличить размер арендной платы только по соглашению сторон и не чаще одного раза в год. Об этом сообщила юрист «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, ссылаясь на положения Гражданского кодекса РФ.

Размер арендной платы за жилье может изменяться по соглашению сторон.

Собственник жилья вправе увеличить размер арендной платы только по соглашению сторон и не чаще одного раза в год. Об этом сообщила юрист «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, ссылаясь на положения Гражданского кодекса РФ.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 616 ГК Российской Федерации размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год», — пояснила Наталия Скрябина. Информацию приводит РИА Новости.

Эксперт уточнила, что любые изменения стоимости найма должны быть прописаны в договоре аренды и согласованы обеими сторонами. Если арендодатель намерен пересмотреть сумму оплаты чаще, чем раз в год, это может быть признано нарушением законодательства, и наниматель вправе оспорить такие действия. Юрист рекомендовала арендаторам внимательно изучать условия договора перед подписанием и при возникновении разногласий обращаться за юридической консультацией.

Финансовый аналитик Михаил Беляев разъяснил различия между ипотекой и арендой недвижимости. Эксперт подчеркнул, что квартира, приобретенная в ипотеку, предоставляет владельцу возможность самостоятельно распоряжаться жильем, включая сдачу его в аренду. По утверждению Беляева, прибыль, полученная от аренды такой квартиры, может быть направлена на погашение ипотечных обязательств, пишет RT.