Как часто собственник может повышать арендную плату

Размер арендной платы за жилье может изменяться по соглашению сторон.
Собственник жилья вправе увеличить размер арендной платы только по соглашению сторон и не чаще одного раза в год. Об этом сообщила юрист «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, ссылаясь на положения Гражданского кодекса РФ.
«В соответствии с пунктом 3 статьи 616 ГК Российской Федерации размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год», — пояснила Наталия Скрябина. Информацию приводит РИА Новости.
Эксперт уточнила, что любые изменения стоимости найма должны быть прописаны в договоре аренды и согласованы обеими сторонами. Если арендодатель намерен пересмотреть сумму оплаты чаще, чем раз в год, это может быть признано нарушением законодательства, и наниматель вправе оспорить такие действия. Юрист рекомендовала арендаторам внимательно изучать условия договора перед подписанием и при возникновении разногласий обращаться за юридической консультацией.
Финансовый аналитик Михаил Беляев разъяснил различия между ипотекой и арендой недвижимости. Эксперт подчеркнул, что квартира, приобретенная в ипотеку, предоставляет владельцу возможность самостоятельно распоряжаться жильем, включая сдачу его в аренду. По утверждению Беляева, прибыль, полученная от аренды такой квартиры, может быть направлена на погашение ипотечных обязательств, пишет RT.