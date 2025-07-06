Как часто собственник может повышать арендную плату

Эксперт уточнила, что любые изменения стоимости найма должны быть прописаны в договоре аренды и согласованы обеими сторонами. Если арендодатель намерен пересмотреть сумму оплаты чаще, чем раз в год, это может быть признано нарушением законодательства, и наниматель вправе оспорить такие действия. Юрист рекомендовала арендаторам внимательно изучать условия договора перед подписанием и при возникновении разногласий обращаться за юридической консультацией.