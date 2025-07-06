В Госдуме рассказали, как мошенники используют QR-коды для оплаты

«QR-коды действительно стали универсальным инструментом цифрового взаимодействия — они упрощают покупки, навигацию и доступ к информации. Однако, как и любая технология, QR-код может быть использован в мошеннических целях. Особенно уязвимы те, кто сканирует коды вслепую, не задумываясь, на какой ресурс они ведут. Мошенники используют QR-коды как удобный способ заманить жертву на поддельные сайты или получить доступ к ее деньгам и данным», — сказал он.