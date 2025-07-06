Маск объяснил причину обострения в отношениях с Трампом: бизнесмен поменял своё мнение о президенте

Известный американский предприниматель Илон Маск изменил свое мнение о президенте США Дональде Трампе из-за экономической политики, которая, по его словам, увеличивает дефицит бюджета страны. Об этом он написал в социальной сети X.
Маск отметил, что дефицит, выросший с 2 триллионов долларов при Джо Байдене до 2,5 триллионов при Трампе, может привести США к финансовому краху. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос одного из пользователей его соцсети, который спросил о причинах изменения взглядов бизнесмена.
Ранее Маск объявил о намерении создать новую политическую партию, чтобы составить конкуренцию Трампу. Он заявил, что Америка фактически находится под управлением однопартийной системы, где процветают расточительство и коррупция. По словам предпринимателя, новая партия, названная America Party, призвана вернуть гражданам свободу и остановить экономический упадок страны.