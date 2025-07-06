Маск объяснил причину обострения в отношениях с Трампом: бизнесмен поменял своё мнение о президенте

Маск отметил, что дефицит, выросший с 2 триллионов долларов при Джо Байдене до 2,5 триллионов при Трампе, может привести США к финансовому краху. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос одного из пользователей его соцсети, который спросил о причинах изменения взглядов бизнесмена.