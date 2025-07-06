Раскрыт размер средней пенсии россиян

Как сообщало URA.RU ранее, средний размер пенсии в России составил 23 448 рублей, а среди работающих пенсионеров — 21 080 рублей. Общее число вышедших на заслуженный отдых граждан в РФ снизилось до 40,96 миллиона человек, из которых около восьми миллионов продолжают трудовую деятельность.