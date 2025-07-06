Корабль «Прогресс МС-31» доставил на МКС фрукты и посылки

Грузовой корабль «Прогресс МС-31» прибыл на Международную космическую станцию (МКС), доставив туда фрукты, овощи и посылки от родных космонавтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Роскосмоса Алексея Зубрицкого, который находится на МКС.
«С нетерпением ждали момента стыковки, так как, помимо штатно доставляемого на станцию оборудования, там еще есть свежие овощи и фрукты и посылки от наших семей», — признался космонавт.
Зубрицкий рассказал, что заключительная подготовка к встрече грузового корабля прошла 5 июля. Российские космонавты вместе с инструктором на Земле разобрали циклограмму сближения и стыковки «Прогресса МС-31» со станцией.
В ближайшее время космонавты проведут заключительные операции с оборудованием на МКС. А уже на следующий день они займутся открытием люков и разгрузкой прибывшего грузового корабля.
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