Корабль «Прогресс МС-31» доставил на МКС фрукты и посылки

Грузовой корабль «Прогресс МС-31» прибыл на Международную космическую станцию (МКС), доставив туда фрукты, овощи и посылки от родных космонавтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Роскосмоса Алексея Зубрицкого, который находится на МКС.