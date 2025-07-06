Спортсменка Кипьегон обновила мировой рекорд в беге на дистанции 1500 метров

Предыдущий максимум — 3:49,04 — был зафиксирован во время финального забега Олимпийских игр в Париже в 2024 году. В этот раз Кипьегон отрезала почти полсекунды от собственного достижения, укрепив позиции в мировом рейтинге.
За годы выступлений легкоатлетка собрала внушительную коллекцию титулов: три победы на Играх, столько же золотых медалей с чемпионатов мира на полуторке и ещё одно первенство планеты — на дистанции 5000 метров.
А ранее американский спортсмен Крис Робинсон стал победителем забега на 400 метров с барьерами на турнире Golden Spike в Остраве, несмотря на оголённое причинное место. Во время забега у 24-летнего бегуна случился технический конфуз — его экипировка не справилась с задачей, и зрители получили больше, чем ожидали от трансляции.