Спортсменка Кипьегон обновила мировой рекорд в беге на дистанции 1500 метров

А ранее американский спортсмен Крис Робинсон стал победителем забега на 400 метров с барьерами на турнире Golden Spike в Остраве, несмотря на оголённое причинное место. Во время забега у 24-летнего бегуна случился технический конфуз — его экипировка не справилась с задачей, и зрители получили больше, чем ожидали от трансляции.