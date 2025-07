Оззи Осборн дал прощальный концерт в Британии

Масштабный благотворительный концерт Back to the Beginning, посвященный прощанию Осборна с публикой, длился около 10 часов и собрал на сцене ведущих представителей мировой рок-музыки. Музыкальным директором шоу выступил Том Морелло (Rage Against the Machine), который назвал мероприятие «величайшим метал-шоу в истории». Помимо Black Sabbath и самого Осборна, для зрителей выступили Metallica, Slayer, Guns N" Roses, Anthrax, Alice In Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira.