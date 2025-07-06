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Оззи Осборн дал прощальный концерт в Британии

Британский музыкант Оззи Осборн дал прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, собрав на одной сцене легендарный классический состав Black Sabbath впервые за 20 лет. Об этом сообщает газета The Independent.

Оззи Осборн выступал на сцене более 50 лет.

Британский музыкант Оззи Осборн дал прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, собрав на одной сцене легендарный классический состав Black Sabbath впервые за 20 лет. Об этом сообщает газета The Independent.

По информации издания, 76-летний рок-исполнитель, не способный передвигаться из-за травмы позвоночника, выступал сидя на импровизированном троне. Он исполнил пять своих знаковых песен, а затем к нему присоединились Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд — музыканты оригинального состава Black Sabbath. Вместе они сыграли хиты War Pigs, N.I.B., Iron Man и Paranoid. После окончания программы Осборну вручили торт, а завершилось шоу фейерверком над стадионом.

Масштабный благотворительный концерт Back to the Beginning, посвященный прощанию Осборна с публикой, длился около 10 часов и собрал на сцене ведущих представителей мировой рок-музыки. Музыкальным директором шоу выступил Том Морелло (Rage Against the Machine), который назвал мероприятие «величайшим метал-шоу в истории». Помимо Black Sabbath и самого Осборна, для зрителей выступили Metallica, Slayer, Guns N" Roses, Anthrax, Alice In Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira.

Ведущим вечера стал актер Джейсон Момоа. В ходе концерта прозвучали видеопослания от мировых знаменитостей — Элтона Джона, Мэрилина Мэнсона и Рики Джервейса. Знаменитости отметили вклад Осборна в развитие мировой музыкальной индустрии и влияние его творчества на несколько поколений артистов.

По данным The Independent, событие посетили фанаты со всего мира. Экономический эффект для Бирмингема оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (около $27,3 млн). Сам Осборн еще до концерта подчеркивал важность последнего выхода на сцену именно в родном городе и на стадионе его любимого футбольного клуба «Астон Вилла», расположенном всего в полукилометре от дома, в котором он вырос.

Ранее стало известно, что российский певец и шоумен Валерий Леонтьев закончил свою музыкальную карьеру. Артист принял решение прекратить выступления на концертах и участие в гастрольных турах. Об этом сообщил его концертный директор Борис Чигирев в январе 2025 года.