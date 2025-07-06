Оззи Осборн дал прощальный концерт в Британии

По данным The Independent, событие посетили фанаты со всего мира. Экономический эффект для Бирмингема оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (около $27,3 млн). Сам Осборн еще до концерта подчеркивал важность последнего выхода на сцену именно в родном городе и на стадионе его любимого футбольного клуба «Астон Вилла», расположенном всего в полукилометре от дома, в котором он вырос.