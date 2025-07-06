Раскрыта средняя пенсия неработающих пенсионеров

Ранее сообщалось, что количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллионов человек. Также стало известно, что в России до конца 2025 года запланирован ряд повышений пенсий. Страховые и социальные пенсии в текущем году уже проиндексированы. С 1 августа работающим пенсионерам в беззаявительном порядке автоматически проведут перерасчет страховых пенсий. Работающим пенсионерам зачтут пенсионные баллы, заработанные в предыдущем, 2024 году. По законодательству максимально можно получить три балла за год, уточнила Бессараб.