Раскрыта средняя пенсия неработающих пенсионеров

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила немногим более 24 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда.
Согласно исследованию, средний размер пенсии работающих пенсионеров на 1 апреля текущего года достиг 24 019 рублей. На начало года, 1 января, этот показатель составлял 23 758 рублей.
Ранее из данных Социального фонда стало известно, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля превысило 40,9 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия тех пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, находится на уровне немногим больше 21 тысячи рублей в месяц. Цифры актуальны на 1 апреля текущего года. Так, в среднем пенсия работающих пенсионеров на указанную дату составляла 21 080 рублей. При этом зафиксирован небольшой рост по сравнению с 1 января текущего года — практические на 250 рублей.
Ранее сообщалось, что количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллионов человек. Также стало известно, что в России до конца 2025 года запланирован ряд повышений пенсий. Страховые и социальные пенсии в текущем году уже проиндексированы. С 1 августа работающим пенсионерам в беззаявительном порядке автоматически проведут перерасчет страховых пенсий. Работающим пенсионерам зачтут пенсионные баллы, заработанные в предыдущем, 2024 году. По законодательству максимально можно получить три балла за год, уточнила Бессараб.
Также с 1 октября вырастут пенсии военнослужащих. Индексация пройдет автоматически, обращение в Социальный фонд не требуется. Предварительно запланирована индексация военных пенсий на 4,5%. Скорее всего, именно на этот процент их и увеличат. Но есть и пример прошлого года: пенсии военным индексируют с 1 октября на прогнозируемый уровень инфляции. В начале 2025 года по поручению президента их доиндексировали до уровня фактической годовой инфляции.
С будущего года в РФ вступит в силу новая система повышения страховых пенсий для всех пенсионеров. Выплаты будут расти дважды в год: с 1 февраля — на процент годовой инфляции, с 1 апреля — на уровень роста инвестиционного портфеля Социального фонда России. Кроме того, по традиции с 1 апреля 2026 года проиндексируют социальные пенсии, а с 1 октября повысят пенсии военным.
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