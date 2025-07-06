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Мошенники рассылают россиянам фишинговую ссылку на «Госуслуги»

Мошенники под видом школьных психологов рассылают россиянам фейковые Госуслуги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мошенники, представляясь школьными психологами, под предлогом несданного психологического тестирования рассылают россиянам фишинговую ссылку на фейковый сайт «Госуслуги», сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости.

Согласно материалам, мошенники, представляясь, школьными психологами, убеждают, что якобы ребенок не прошел школьное тестирование, но его можно пересдать.

«Аферисты предложили повторно пройти тестирование и отправили фишинговую ссылку на фейковый сайт “Госуслуги”, — говорится в материалах.

Спустя некоторое время с ребенком связались лжеспециалисты «Госуслуг» и сообщили об утечке информации о семьи, а также обвинили в финансировании запрещенных в стране организаций.

При этом мошенники запугивают несовершеннолетних привлечением родителей к уголовной ответственности, а после убеждают включить видеозапись, провести дома «обыск», собрав все ценности и деньги, чтобы потом передать курьеру.