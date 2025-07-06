Врач назвала допустимую порцию черешни

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Оптимальная и безопасная доза черешни в день составляет 200−300 граммов, эту норму рекомендуется разделить на две-три порции в течение дня, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
«Для здоровых взрослых оптимальной и безопасной порцией считается 200−300 граммов черешни в день, это примерно 1,5−2 стакана без косточек. Начинайте с меньших порций по 50−100 граммов, особенно если вы раньше ели черешню редко или у вас чувствительный желудок. Следите за реакцией организма. Не ешьте всю дневную норму за один присест. Разделите на две-три порции в течение дня», — сказала Тен.
Врач отметила, что для детей порция должна быть меньше — 50−100 граммов в день, в зависимости от возраста и индивидуальной переносимости.
Как рассказала терапевт, черешня является богатым источником витаминов и минералов. Витамин С в ее составе укрепляет иммунитет и защищает клетки от повреждений, способствует здоровью кожи. Калий в черешне является важным элементом для нормальной работы сердца, регулирует кровяное давление и поддерживает баланс жидкости.
«Антиоксиданты, такие как антоцианы и кверцетин, придают темным сортам (черешни — ред.) насыщенный цвет, борются со свободными радикалами, снижая риск хронических воспалений, болезней сердца и даже некоторых видов рака. Могут уменьшать мышечную боль после тренировок. Клетчатка, содержащаяся в черешне, улучшает пищеварение, способствует регулярному стулу, помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови», — заявила Тен.
Врач отметила, что употребление черешни способствует снижению «плохого» холестерина, нормализации давления и укреплению сосудов за счет комбинации калия, антиоксидантов и клетчатки в ее составе. Так, клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, предотвращая запоры, а антиоксиданты, особенно в темной черешне, помогают бороться с воспалительными процессами в организме.
«Черешня относительно низкокалорийная, около 50−60 килокалорий на 100 граммов, что делает ее отличным диетическим десертом или перекусом, но при соблюдении меры», — добавила собеседница.