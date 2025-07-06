Оззи Осборн окончательно ушёл со сцены: как прошёл прощальный концерт легендарного рок-музыканта

В конце июня 2025 года издание Metro сообщило, что Оззи Осборн вернулся в Black Sabbath для финального выступления группы. Коллектив, созданный в Бирмингеме в 1968 году, продал более 70 миллионов альбомов, получил две премии «Грэмми» и вошел в Зал славы рок-н-ролла. В составе группы были Осборн, Айомми, Уорд и Батлер.