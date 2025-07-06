Оззи Осборн окончательно ушёл со сцены: как прошёл прощальный концерт легендарного рок-музыканта

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн выступил с прощальным концертом на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Мероприятие прошло в рамках крупного благотворительного шоу, сообщила британская газета The Independent.
На сцене к Осборну присоединились участники классического состава группы Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Впервые за 20 лет музыканты выступили вместе. Из-за травмы позвоночника 76-летний Осборн не мог передвигаться и исполнял песни, сидя на специальном кресле.
Артист представил публике пять известных композиций из своего сольного творчества: I Don’t Know, Mr Crowley, Suicide Solution, Crazy Train и Mama, I'm Coming Home. Затем группа исполнила культовые песни Black Sabbath: War Pigs, N.I.B., Iron Man и Paranoid. После концерта Осборну вручили торт, а небо озарилось фейерверками, отметило издание.
В конце июня 2025 года издание Metro сообщило, что Оззи Осборн вернулся в Black Sabbath для финального выступления группы. Коллектив, созданный в Бирмингеме в 1968 году, продал более 70 миллионов альбомов, получил две премии «Грэмми» и вошел в Зал славы рок-н-ролла. В составе группы были Осборн, Айомми, Уорд и Батлер.