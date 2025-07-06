Эксперт объяснил, в чем опасность покупки самых дешевых новых авто

Кроме того, самые дешевые экземпляры могут неприятно удивить владельца качеством сборки и надежностью. Но с другой стороны, если относиться к машине как к функции, а не к элементу престижа, именно в дешевых моделях можно просто ездить, не переплачивая за не так уж нужные допы, заключил он.