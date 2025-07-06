США подняли в воздух истребители из-за угрозы Трампу: к гольф-клубу президента направлялся самолёт

Американские истребители подняли в воздух из-за нарушения воздушного пространства над гольф-клубом в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где находился президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.
Гражданский самолет, нарушивший запретную зону, был перехвачен и безопасно выведен из района. В этом регионе уже фиксировали подобные инциденты.
Дональд Трамп, владеющий гольф-клубом в Бедминстере, приехал туда накануне. В его расписании на 5 июля не было публичных мероприятий. Президент США часто проводит выходные в этом клубе.
Ранее западные СМИ сообщали об угрозах жизни Дональда Трампа и его соратника, бывшего госсекретаря Майка Помпео. Издание The Washington Post, ссылаясь на книгу «2024: Как Трамп вновь завладел Белым домом, а демократы потеряли Америку», выход которой запланирован на июль, указало на возможные попытки покушения.
Авторы книги утверждают, что Иран готовил атаки на американских политиков еще во время первого президентского срока Трампа. Угрозы физической расправы преследовали как Трампа, так и Помпео. В публикации упоминается случай 2022 года, когда иранская группа во Франции узнала о местонахождении Помпео в одном из парижских отелей и планировала покушение. Никаких доказательств этим словам авторы не привели.