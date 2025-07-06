США подняли в воздух истребители из-за угрозы Трампу: к гольф-клубу президента направлялся самолёт

Авторы книги утверждают, что Иран готовил атаки на американских политиков еще во время первого президентского срока Трампа. Угрозы физической расправы преследовали как Трампа, так и Помпео. В публикации упоминается случай 2022 года, когда иранская группа во Франции узнала о местонахождении Помпео в одном из парижских отелей и планировала покушение. Никаких доказательств этим словам авторы не привели.