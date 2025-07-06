КПРФ признала ошибочным доклад Хрущева о культе личности Сталина

Неизвестные облили красной краской бюст Иосифа Сталина, установленный в селе Амирово Буздякского района Башкортостана. Торжественное открытие бюста состоялось 8 мая по инициативе местного жителя при поддержке КПРФ, причем скульптура была выполнена в розовом цвете. Спустя полтора месяца на бюст было совершено нападение, а организаторы, чья личность пока не установлена, опубликовали видео акции в соцсетях.