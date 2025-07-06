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КПРФ признала ошибочным доклад Хрущева о культе личности Сталина

Съезд КПРФ принял резолюцию, в которой признал ошибочным доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», представленный на XX съезде КПСС. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с XIX отчетно-выборного съезда КПРФ, проходящего в Московской области.

Съезд КПРФ принял резолюцию, в которой признал ошибочным доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», представленный на XX съезде КПСС. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с XIX отчетно-выборного съезда КПРФ, проходящего в Московской области.

Согласно резолюции, КПРФ считает необходимым «оценить ошибочным и политически предвзятым» доклад Хрущева, сделанный на закрытом заседании 25 февраля 1956 года. В партии пояснили, что принятая резолюция направлена на восстановление исторической справедливости в отношении Иосифа Сталина, передает РИА Новости.

Неизвестные облили красной краской бюст Иосифа Сталина, установленный в селе Амирово Буздякского района Башкортостана. Торжественное открытие бюста состоялось 8 мая по инициативе местного жителя при поддержке КПРФ, причем скульптура была выполнена в розовом цвете. Спустя полтора месяца на бюст было совершено нападение, а организаторы, чья личность пока не установлена, опубликовали видео акции в соцсетях.

Ранее в день основания бурятского комсомола коммунисты Бурятии открыли первый в Улан-Удэ памятник Сталину. Бюст установлен в поселке Радужный.

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