Дачников предупредили о штрафе за разведение костра

При причинении смерти по неосторожности наказанием могут быть исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. Если погибли два и более человека — ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет.