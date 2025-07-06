Дачников предупредили о штрафе за разведение костра

Дачникам за разведение костра с нарушением правил грозит административная или уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий, сообщила агентству «Прайм» юрист Анастасия Билялова.
По ее словам, правила безопасного использования открытого огня установлены Постановлением Правительства от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Если в результате возник пожар, повлекший повреждение имущества или причинение легкого/среднего вреда здоровью людей, санкции строже — штраф для граждан от 40 до 50 тысяч рублей, уточнила юрист.
При причинении смерти по неосторожности наказанием могут быть исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. Если погибли два и более человека — ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет.
Если неосторожное обращение с огнем привело к уничтожению или повреждению чужого имущества в крупном размере, нарушителю грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, либо ограничение/лишение свободы.