Маск: политика Трампа ведёт к банкротству США

Американский бизнесмен Илон Маск объяснил, почему поменял своё отношение к президенту у Соединённых Штатов Дональду Трампу.
По словам Маска, это произошло после того, как дефицит бюджета США увеличился до 2,5 триллиона долларов.
«Увеличение дефицита с достигнутого при Байдене безумного показателя в два триллиона долларов до 2,5 триллиона долларов. Это приведёт страну к банкротству», — написал он в своей соцсети X*.
Маск ответил на вопрос пользователя о том, что оказало влияние на его мнение о Трампе. Он отметил, что такая политика американского лидера может привести Соединённые Штаты к банкротству.
Ранее сообщалось, что Маск заявил о создании своей политической партии The America Party, это произошло на фоне ссоры Маска с Трампом.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.