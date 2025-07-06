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Маск: политика Трампа ведёт к банкротству США

Маск заявил о создании своей партии The America Party.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск объяснил, почему поменял своё отношение к президенту у Соединённых Штатов Дональду Трампу.

По словам Маска, это произошло после того, как дефицит бюджета США увеличился до 2,5 триллиона долларов.

«Увеличение дефицита с достигнутого при Байдене безумного показателя в два триллиона долларов до 2,5 триллиона долларов. Это приведёт страну к банкротству», — написал он в своей соцсети X*.

Маск ответил на вопрос пользователя о том, что оказало влияние на его мнение о Трампе. Он отметил, что такая политика американского лидера может привести Соединённые Штаты к банкротству.

Ранее сообщалось, что Маск заявил о создании своей политической партии The America Party, это произошло на фоне ссоры Маска с Трампом.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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