Депутат Немкин: мошенники крадут деньги и личные данные, используя QR‑коды

По его словам, QR-коды стали универсальным инструментом, упрощающим покупки и доступ к информации, но, как любая технология, могут использоваться злоумышленниками. Особенно уязвимы пользователи, сканирующие коды без проверки их назначения. Мошенники применяют QR-коды для перенаправления жертв на фишинговые сайты или получения доступа к их финансам и личным данным, пояснил депутат.