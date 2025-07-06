Депутат Огуль: врачи будут извещать правоохранителей об опасных больных

С 1 марта 2025 года в РФ врачи обязаны сообщать в правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному медицинскому заключению, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
По его словам, вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий лиц с хроническими психическими расстройствами. Эта норма призвана усилить безопасность общества и обеспечить своевременную помощь пациентам.
Огуль подчеркнул, что обязанность информировать правоохранителей касается не всех людей с психиатрическими диагнозами, а только тех, чье состояние специалисты подтвердили как потенциально опасное. Для таких граждан будет установлено активное диспансерное наблюдение, позволяющее контролировать их здоровье и предотвращать риски.
Он отметил, что Минздрав утвердил четкие критерии оценки подобных случаев, что исключает произвольное толкование закона. Эта мера не ущемляет права пациентов, а направлена на их защиту и защиту общества. Таким образом, граждане получат необходимую помощь, а врачи и правоохранители смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации, отметил парламентарий.
Огуль добавил, что закон принят в интересах всех граждан России и, по его мнению, поможет сделать жизнь россиян безопаснее, не нарушая принципов гуманности и медицинской этики.