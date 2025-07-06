Депутат Огуль: врачи будут извещать правоохранителей об опасных больных

С 1 марта 2025 года в РФ врачи обязаны сообщать в правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному медицинскому заключению, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.